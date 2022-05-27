США не станут отменять санкций против РФ в обмен на вывоз зерна из Украины Белый дом: отмена санкций США против РФ в обмен на вывоз зерна с Украины не изучается

США не рассматривают возможность смягчения режима санкций в отношении РФ в обмен на содействие в вывозе зерна из Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она подчеркнула, что санкции не препятствуют поставкам сельскохозяйственной продукции из России и Украины.

Санкции США, их союзников и партнеров не препятствуют экспорту украинской или российской сельскохозяйственной продукции, в том числе продуктов, а также удобрений. Кроме того, они не препятствуют обычным транзакциям, необходимым для этого экспорта, таким как банковские или транспортные, — заверила представитель Белого дома.

Жан-Пьер также заявила, что «активным блокированием экспорта продовольствия из украинских портов занимается Россия» и это делает более острой проблему нехватки основных категорий продуктов в ряде стран. Москве следует позволить Киеву осуществлять экспорт подобной продукции. В настоящее же время, по словам представителя Белого дома, зерно и прочие товары не покидают территорию Украины в связи с «военно-морской блокадой» со стороны РФ.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не приемлет обвинений Запада в блокировании поставок зерна с Украины. Причиной блокады, по словам Пескова, стали принятые этими западными странами решения и они должны быть отменены.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с председателем Совета министров Италии Марио Драги сообщил, что Россия готова внести весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений при условии снятия западных санкций. Глава государства обратил внимание, что нынешние трудности связаны в том числе со сбоями в логистике, а также с политикой западных стран в период пандемии COVID-19.