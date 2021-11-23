США не стали приглашать РФ и Китай на «Саммит за демократию»

На предстоящий в декабре «Саммит за демократию» США не пригласили Россию и Китай. Эти государства отсутствуют в списке из 110 стран и территорий, чьё участие запланировано в мероприятии. Перечень приглашённых опубликован на сайте американского Госдепартамента.
При этом среди приглашённых на саммит стран
Также на саммит не пригласили Турцию, являющуюся союзником США по НАТО. Единственными представителями Ближнего Востока на саммите будут Израиль и Ирак.
Идею «Саммита за демократию» огласил во время предвыборной гонки действующий президент США Джо Байден. В нынешнем году мероприятие пройдёт в формате видеоконференции, оно запланировано на 9 и 10 декабря. Помимо представителей различных государств, там будут присутствовать бизнесмены, гражданские объединения и благотворительные организации. В сообщении Госдепа сказано. что саммит будет посвящён «вызовам и возможностям, с которыми сталкивается демократия». Мероприятие предоставит лидерам платформу для объявления личных и коллективных обязательств, реформ и инициатив по защите демократии и прав человека.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что данный саммит призван «разделить людей, страны на демократические и недемократические».
При этом в Кремле допустили общение Путина и Байдена по видеосвязи до нового года. В то же время, конкретных сроков общения президентов нет.