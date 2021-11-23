США не стали приглашать РФ и Китай на «Саммит за демократию»

На предстоящий в декабре «Саммит за демократию» США не пригласили Россию и Китай. Эти государства отсутствуют в списке из 110 стран и территорий, чьё участие запланировано в мероприятии. Перечень приглашённых опубликован на сайте американского Госдепартамента.

При этом среди приглашённых на саммит стран значится , в частности, Тайвань, являющийся, согласно позиции Китая, одной из провинций КНР. Также на саммит приглашены представители Косово и не признающей её независимость Сербии. Из стран — членов Евросоюза в списке не значится лишь Венгрия.

Также на саммит не пригласили Турцию, являющуюся союзником США по НАТО. Единственными представителями Ближнего Востока на саммите будут Израиль и Ирак.

Идею «Саммита за демократию» огласил во время предвыборной гонки действующий президент США Джо Байден. В нынешнем году мероприятие пройдёт в формате видеоконференции, оно запланировано на 9 и 10 декабря. Помимо представителей различных государств, там будут присутствовать бизнесмены, гражданские объединения и благотворительные организации. В сообщении Госдепа сказано. что саммит будет посвящён «вызовам и возможностям, с которыми сталкивается демократия». Мероприятие предоставит лидерам платформу для объявления личных и коллективных обязательств, реформ и инициатив по защите демократии и прав человека.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что данный саммит призван «разделить людей, страны на демократические и недемократические».

При этом в Кремле допустили общение Путина и Байдена по видеосвязи до нового года. В то же время, конкретных сроков общения президентов нет.