США не стали поддерживать движение судов в украинские порты

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В настоящее время США не готовы объявить о каких-либо мерах поддержки движения судов, направляющихся в украинские порты, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время выступления перед журналистами. Вашингтон не смог дать гарантий безопасности после заявления Минобороны России, что такие корабли будут считаться перевозчиками военных грузов.

Мы поняли, мы слышим, чего просят украинцы, но сейчас мне нечего объявить, — сказала Жан-Пьер, отвечая на вопрос о вероятности конвоирования судов.

Кроме этого, она подчеркнула, что США продолжают помогать Украине в вопросе поставки зерна на мировые рынки. Поддержка осуществляется после прекращения «Черноморской сделки».

Ранее Минобороны РФ заявило, что все суда, следующие на Украину через Черное море, будут рассматриваться в качестве потенциальных перевозчиков военных грузов. Данные меры вступят в силу с 20 июля. Кроме этого, страны, которым принадлежат корабли, будут считаться вовлеченными в боевые действия на Украине. Несколько районов в некоторых частях международных водах Черного моря объявлены опасными для судоходства из-за отзыва гарантий безопасности в рамках зерновой сделки.