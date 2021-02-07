США не смогут достичь коллективного иммунитета населения от COVID в срок

https://static.news.ru/photo/350598ac-707e-11ea-9b5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

К концу лета в США едва ли получится сформировать коллективный иммунитет от коронавируса. Такие сомнения высказал президент страны Джо Байден.

В эфире телеканала CBS глава государства признался , что в настоящее время такая задача кажется очень трудной.

Сейчас в Штатах первую и вторую дозы вакцины ввели 41,2 миллиона человек. Ещё более 59 миллионов доз распределены по стране. Для достижения коллективного иммунитета необходимо, чтобы антитела были у 75% населения.

С начала эпидемии в США заразились коронавирусом более 26,9 человек, более 460 тысяч умерло.

Ранее NEWS.ru сообщал, что по территории США стремительно распространяется британский штамм коронавируса. Темпы распространения на треть опережают показатели других мутаций заболевания.