США не смогли напугать Россию поставками ракет Украине Farda: поставки ракет ATACMS Украине не застали российскую армию врасплох

Попытка Соединенных Штатов напугать Россию тайными поставками ракет ATACMS Украине не достигла желаемого эффекта, пишет издание Farda. Отмечается, что российским экспертам заранее были известны параметры беприпасов.

По словам одного из американских чиновников, ракеты были отправлены тайно в распоряжение Украины, чтобы застать врасплох Россию. Но в то же время сами же США косвенно признают, что целей своих они не достигли, — говорится в материале.

Автор добавил, что в итоге ракеты оказали весьма ограниченное воздействие на ход боевых действий на Украине. По его словам, даже украинские и западные военные эксперты стали оценивать шансы Киева на победу в конфликте как практически нулевые. Россия обладает средствами для противодействия и уничтожения вооружений, передаваемых ВСУ, даже без использования своих самых передовых технологий, пишет издание.

Ранее американский журналист Гарланд Никсон утверждал, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому пора «убираться» из страны. Никсон заметил, что глава Украины неизбежно столкнется с большими неприятностями, поскольку повсеместно растет недовольство его действиями и решениями.

Вместе с тем бывший эксперт Пентагона Дэвид Пайн указал на вызывающее поведение Зеленского, которое оттолкнуло от него многих западных союзников. По мнению экс-сотрудника оборонного министерства, украинский лидер ведет себя как «избалованный ребенок», которому «все мало».