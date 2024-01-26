США не пустили Россию на заседание Международного совета по зерну США отказали делегации РФ в участии в заседании Международного совета по зерну

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Власти США отказали российским дипломатам в участии в заседании Международного совета по зерну, которое прошло 24 января в Новом Орлеане, штат Луизиана, говорится в заявлении российского диппредставительства. Там отмечено, что таким образом Штаты продемонстрировали готовность нарушать собственные обязательства.

В очередной раз обращаем внимание общественных кругов и СМИ на деструктивную практику американских властей по ограничению служебных поездок посольства России по территории Соединенных Штатов. <...> Вопиющим случаем стал запрет на участие дипломатов в заседании Международного совета по зерну 24 января в Новом Орлеане. Подобным поступком США явно продемонстрировали, что легко готовы нарушать свои обязательства в качестве принимающей стороны многосторонних заседаний, — говорится в заявлении.

Дипломаты напомнили, что ранее российским делегациям также запрещали посещение объектов русского историко-культурного наследия и возложение венков в местах захоронения советских солдат. Посольство призвало власти США «трезво оценить последствия курса на дальнейшее выхолащивание двусторонних отношений» и впредь ответственно подходить к своим функциям организаторов международных встреч, участие в которых России необходимо для принятия решений по мировым проблемам.

Ранее сообщалось, что российского певца Ираклия Пирцхалаву не впустили в Молдавию. Артист прилетел для участия в нескольких корпоративах. Как пояснили в погранслужбе, певец не соответствовал условиям въезда в страну.