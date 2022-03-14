США не позволят другим странам помогать РФ компенсировать убытки

США не позволят странам мира каким-либо образом помогать России компенсировать её экономические издержки, возникшие в связи с ситуацией вокруг Украины и введёнными из-за этого санкциями. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс. Его слова приводит РИА Новости.

Мы в наших контактах очень четко донесли до Пекина, что не позволим каким-либо странам компенсировать России ее потери, — заявил Прайс, комментируя возможность помощи РФ со стороны Китая.

Он также сообщил, что Вашингтон предостерёг Пекин о последствиях поддержки российской спецоперации на территории Украины для двусторонних отношений КНР и США.

Если концепция суверенитета хоть что-либо значит на практике для такой страны, как КНР, то мы ожидаем, что Китай заявит и четко донесет, что столь грубое нарушение суверенитета является неприемлемым, — подчеркнул американский дипломат.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также заявила о том, что США создадут для Китая «значительные последствия» в случае действий, которые будут направлены на нарушение американских санкций, введённых против России из-за ситуации на Украине. При этом она не уточнила, о каких мерах идёт речь, но добавила, что Вашингтон будет координировать свои действия со своими партнёрами.

В свою очередь глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что часть валютных резервов РФ находится в китайских юанях и российская сторона будет их использовать. Он также напомнил, что западные санкции лишили Россию доступа к $300 млрд и оказывают давление на КНР, чтобы ограничить возможность пользоваться российскими накоплениями.