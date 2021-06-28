США не ответили на российские обращения по поводу кибератак

Российская сторона отправила в Штаты более 40 писем по поводу кибератак на госструктуры и системы РФ. Однако Вашингтон практически никогда не отвечает на подобные запросы Москвы. Об этом в разговоре с журналистами заявил замруководителя российского МИД Сергей Рябков. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что этот вопрос поднимался в ходе встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. В частности, лидеры говорили о конкретной кибератаке с использованием Интернета на систему здравоохранения Воронежской области. Однако никакой реакции на это не последовало.

По мнению дипломата, такой подход Вашингтона является неприемлемым.

Они почему-то считают, что мы должны реагировать на все их претензии, а на наши они просто не реагируют. Штаты заведомо не воспринимают их. Это вредная позиция, она не приведёт ни к какому прогрессу, — добавил замглавы МИД РФ.

Ранее стало известно, что Владимир Путин говорил в Женеве о списке стран, совершающих кибератаки, который возглавляют США, Канада и Британия. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что источником этих данных является компания LexisNexis Risk Solutions.

После саммита с Байденом в Женеве Путин высказался на темы кибербезопасности. Российский лидер привёл данные о государствах, с территории которых совершается больше всего кибератак, и отметил, что России в этом списке нет. Он добавил, что Москва готова вместе с Вашингтоном бороться с киберпреступностью.