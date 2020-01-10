https://static.news.ru/photo/26e45d6a-33d6-11ea-8224-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл выразил протест в отношении строительства Россией второй линии газопровода «Турецкий поток».

По мнению политика, Москва стремится использовать энергоисточники как политический инструмент. В результате строительства ещё одной линии Россия получит возможность оказывать влияние на Европу, считает Хейл.

Мы осознаем, что энергетическая безопасность очень важна для Европы, и понимаем, что когда наши союзники имеют гарантированный доступ к энергоисточникам, то они сильнее и надежнее. Проблема в том, что Москва имеет другую точку зрения, — цитирует его слова ТАСС.

Также новая линия может дестабилизировать энергетическую ситуацию на Украине.

Как писал NEWS.ru ранее, запуск газопровода «Турецкий поток» может нанести Украине ущерб в размере $450 млн ежегодно. Такое мнение высказали украинские эксперты. Отмечается, что через Украину в балканском направлении газ будут получать только Румыния и Молдавия.