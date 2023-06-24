США не нашли свидетельств инцидента при исследовании коронавирусов в Ухани Отчет разведки: США не нашли свидетельств инцидента при исследовании коронавирусов в Ухани

Фото: Daniel Reinhardt/dpa/Global Look Press

США не нашли доказательств возможного происшествия, связанного с исследованием коронавирусов в Уханьском институте вирусологии, которое могло бы спровоцировать пандемию COVID-19, передает РИА Новости со ссылкой на отчет американской национальной разведки. Отмечается, что ранее разведывательные структуры США выдвинули две гипотезы относительно происхождения коронавируса — утечку вируса из лаборатории в Китае и естественное заражение человека от животного.

По нашим оценкам, до пандемии ученые Уханьского института вирусологии проводили обширные исследования коронавирусов. У нас по-прежнему нет никаких свидетельств того, что в исследовательских фондах Уханьского института вирусологии до пандемии присутствовал SARSCoV-2 или его близкий прародитель, а также никаких прямых доказательств того, что до пандемии произошел конкретный инцидент, связанный с исследованиями, с участием персонала института, который мог вызвать пандемию COVID, — гласит отчет.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что совокупный экономический ущерб от пандемии коронавируса в 2022 году составил 1,6 трлн рублей. В эту сумму входят прямые медицинские расходы, потеря рабочего времени, когда пациент находится на больничном, и потери рабочего времени в случае смерти пациентов трудоспособного возраста.