США не исключили закрытия посольств в Москве и Вашингтоне Посол США Салливан не исключил, что Москва и Вашингтон закроют посольства на территории друг друга

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Американский посол в Москве Джон Салливан не исключил вероятность того, что Москва и Вашингтон могут прекратить работу посольств на территории друг друга, пишет ТАСС. При этом он подчеркнул, что Соединенные Штаты не хотели бы такого развития событий.

Могут, есть такая вероятность. <...> Хотя я считаю, что это было бы большой ошибкой, — сказал Салливан.

Он добавил, что в администрации США «вряд ли можно найти сторонника закрытия диппредставительств». По его словам, американская сторона будет вынуждена закрыть посольство в Москве только в том случае, если продолжать его работу будет небезопасно.

Накануне американский политолог Анатоль Ливен заявил, что чрезмерное втягивание США в ситуацию на Украине грозит перерасти в прямое столкновение с Россией. Вашингтон уже крупно помогает Киеву деньгами, поставляет тяжёлое и современное оружие, отметил он.