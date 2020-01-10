https://static.news.ru/photo/bc7a3984-33b4-11ea-b8f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: mod_russia/ twitter.com/Global Look Press

В Госдепартаменте США заявили, что в отношении Индии могут быть применены ограничительные меры, если страна продолжит закупать российские системы противоракетной обороны C-400.

В ведомстве подчеркнули, что «любые карательные меры» о отношении Нью-Дели будут приняты в соответствии с законом о противодействии противникам Америки (CAATSA), говорится в заявлении Госдепа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Турция закупила очередную партию ЗРС С-400 у России. Министр обороны турецкой стороны рассказал о причинах покупки вооружения. Это связано с вопросом безопасности территории государства.

Также сообщалось, что США активно выступают против покупок Турцией вооружения у России. Летом 2019 года пресс-секретарь Белого дома заявил, что из-за покупок Турцией российского вооружения страна не сможет принимать участие в создании американских истребителей-бомбардировщиков.