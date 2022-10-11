США не исключили поставку Украине тактических ракет Белый дом не исключил поставки Киеву дальнобойных тактических ракет

Фото: defense.gov

США не исключают никаких возможностей касаемо поставки Украине оружия, в том числе большей дальности тактических баллистических ракет, заявил в эфире АВС координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. При этом он добавил, что пока Вашингтону сообщать на этот счет нечего.

Мы не исключаем никаких возможностей. <...>. Мы с ними (с Украиной. — NEWS.ru) разговариваем каждый день. На этой неделе в Брюсселе пройдет встреча. <...> Будем смотреть на весь спектр. Мне нечего объявить сегодня, — сказал Кирби.

Он также сообщил, что министр обороны США вновь собирает встречу контактной группы по Украине при участии около 50 стран, чтобы обсудить нужды Киева.

В свою очередь замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что поставка Киеву дальнобойных систем залпового огня является самым быстрым способом нагнетания конфликта на Украине до необратимых последствий мировой войны. Он также прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что победа РФ в украинском конфликте будет означать поражение Альянса. По словам Медведева, это заявление — прямое подтверждение участия НАТО в боевых действиях.