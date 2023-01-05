США не доверяют рождественскому перемирию, объявленному Россией

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США не доверяют объявленному Россией рождественскому перемирию в зоне проведения специальной военной операции, передает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса. По его мнению, Москва может использовать паузу для отдыха и улучшения своих позиций.

К сожалению, Россия не дала нам никаких оснований верить всему, что они предлагают, — заявил Нед Прайс.

При этом он не стал уточнять, рекомендуют ли США Украине пойти на прекращение огня во время рождественского перемирия.

5 января министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ о временном прекращении огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине. Режим будет введен в действие с 12:00 6 января и продлится до конца 7 января в соответствии с поручением Владимира Путина.

Накануне такой с инициативой выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Священнослужитель объяснил предложение тем, что православные люди должны иметь возможность посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова.

Ранее стало известно, что США потратит на новый пакет военной помощи для Украины $2,85 млрд долларов. Как заявили в Штатах, эта помощь станет рекордной с начала специальной военной операции.