США не будут устанавливать потолок цен на нефть из РФ до выборов в Конгресс WSJ: США не намерены устанавливать потолок цен на нефть из РФ до выборов в Конгресс

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США вместе со своими союзниками не планируют устанавливать потолок цен на российскую нефть до выборов в Конгресс 8 ноября, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что отсутствие окончательных условий по данному вопросу связано, в том числе, с ожиданиями волатильности на нефтяном рынке 5 декабря, когда вступят в силу западные ограничения на покупку российской нефти.

Официальные лица не планируют установить уровень потолка цен до проведения промежуточных выборов в США 8 ноября, — говорится в публикации.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что накануне встречи министров энергетики ЕС Еврокомиссия выпустила рекомендации, по которым для работы механизма ограничения цен на газ для генерации электроэнергии необходимо участие Великобритании и Швейцарии.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что лидеры стран Евросоюза поддержали идею об обязательных совместных закупках газа для сообщества. Европейские компании смогут создавать консорциум, отметила она. Кроме того, идея имеет «один обязательный элемент». Речь об агрегировании определенного объема газа для совместных закупок, пояснила фон дер Ляйен.