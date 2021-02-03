США назвали сроки решения по санкциям против «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/7428b1b6-1c89-11ea-ab5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

США примут решение по санкциям в отношении газопровода «Северный поток — 2» после завершения его строительства или сертификации. Об этом заявили в американском Госдепе.

Мы будем следить за действиями по завершению или сертифицированию трубопровода, и, если подобные действия состоятся, мы примем решения о применимости санкций, — сказал журналистам официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Газопровод протянется от побережья РФ через Балтийское море в Германию, передаёт «Интерфакс».

Против реализации проекта активно выступают США, намеревавшиеся продавать в Европу собственный сжиженный природный газ. В декабре 2019 года Штаты ввели санкции против газопровода, после чего работавшая на проекте швейцарская компания прекратила прокладку.

Через год работы на проекте продолжились. В настоящее время осталось уложить около 148 километров газопровода.

Ранее NEWS.ru сообщал, что член Сената США республиканец Билл Хагерти призвал президента Джо Байдена ввести санкции против «Северного потока — 2» из-за приговора в отношении оппозиционера Алексея Навального.