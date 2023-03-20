США назвали Россию младшим партнером Китая Кирби: в отношениях между РФ и КНР Москва выступает младшим партнером

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Россия является «младшим партнером» в отношениях с Китаем. Такое мнение в ходе брифинга высказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Таким образом он ответил на вопрос, не рассматривает ли американская администрация Россию в качестве «клиента» Китая. Слова представителя Белого дома приводит РИА Новости.

Я бы сказал, что конкретно в этих двусторонних отношениях они безусловно младший партнер, — сказал Кирби.

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с официальным визитом в российскую столицу 20 марта. В первый день визита Путин и Си Цзиньпин провели встречу тет-а-тет, она продолжалась около 4,5 часа. На 21 марта запланированы официальные переговоры в Кремле, в узком составе делегаций и в расширенном формате.

Ранее Кирби заявил, что разговор президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина состоится в подходящее время, однако пока лидер КНР занят.

По мнению востоковеда Андрея Островского, визит главы КНР Си Цзиньпина в Москву напугал Запад. Это связано с тем, что китайский лидер и президент России Владимир Путин планируют подписать заявление об углублении отношений и направлений сотрудничества до 2030 года. Помимо того, Пекин таким образом демонстрирует, что поддерживает Москву на мировой арене, отметил эксперт.