В США назвали российские системы ПВО «ненадёжными»

Американский журнал Popular Mechanics назвал российские системы противовоздушной обороны (ПВО), применявшиеся Арменией во время конфликта в Карабахе, устаревшими и ненадёжными.

По мнению журналистов данного издания, российское оружие не смогло обеспечить полноценного противодействия турецким беспилотникам Вayraktar TB2, а также израильской технике Harop (также БПЛА), которые находятся на вооружении у Азербайджана.

В статье сказано, что во время последнего столкновения в Карабахе российские ПВО «оказались заведомо ненадёжными в обнаружении смертоносного флота боевых беспилотников Азербайджана. Оружие последних намного меньше и манёвреннее.

Как отмечает Popular Mechanics, была возможность противостоять Bayraktar TB2 при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Однако их в распоряжении Вооружённых сил Армении нет.

По словам издания, использование беспилотных технологий «обещает произвести революцию в современной войне».

Если США или НАТО когда-либо будут втянуты в войну с Россией, Китаем или Ираном, они столкнутся с аналогичными возможностями, — отмечается в статье.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку в целом доволен деятельностью российской миротворческой миссии в Карабахе, однако есть вопросы, которые требуют решения.