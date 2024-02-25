США назвали причину, почему Украина еще не получила F-16 Помощник Байдена Салливан: у Украины недостаточно пилотов для F-16

Фото: defense.gov

Украинские вооруженные силы не обладают достаточным количеством обученных летчиков для управления истребителями F-16, которые страны Запада обещают передать Киеву, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. В интервью ABC он также отметил, что Вашингтон готов поставить самолеты, но пока в этом нет смысла.

Конечно, Украина запрашивала дополнительные ресурсы. Среди них были и истребители F-16. Несколько месяцев назад мы заявили, что будем готовы поставить F-16, но проблема в том, что не так много украинских пилотов могут управлять этими истребителями, — заявил Салливан.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в обращении к украинцам в связи со второй годовщиной СВО пообещал, что Киев получит от Запада оборудование и запчасти для истребителей F-16. Однако точные сроки и объемы помощи он не уточнил.

Столтенберг ранее намекнул, что Украина, получив американские самолеты-истребители F-16, сможет наносить удары по территории России. Глава Альянса дал понять, что союзники блока смогут сами решать, поставлять ли Киеву F-16, поскольку политика у стран — членов организации разная.