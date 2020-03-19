https://static.news.ru/photo/c498d2c8-69f2-11ea-8d0c-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Javier Bautista/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вашингтон назвал вероятный сценарий развития событий с коронавирусом. По мнению властей США, пандемия продлится более 18 месяцев.

На данный момент подготовлен план действий во внештатной ситуации. Также идёт поиск поставщиков респираторов и средств индивидуальной защиты.

Из-за влияния нынешней вспышки COVID-19 на системы снабжения и транспортировки, вероятно, возникнет нехватка для администрации, частного сектора и отдельных американских потребителей, — заявили в администрации США.

Также там отметили, что вакцина не будет получена в короткие сроки, а её разработка затянется. За прошедшие сутки в США выросло на 40% число выявленных больных коронавирусом.

NEWS.ru ранее писал, что российские медики назвали сроки изготовления вакцины от коронавируса. Препарат будет готов к использованию в конце 2021 года.