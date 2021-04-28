США назвали одну из тем саммита Байдена и Путина

Ситуацию вокруг Украины намерен обсудить президент США Джо Байден на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом в эфире телеканала MSNBC рассказал помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.
По его словам, предложение Байдена о проведении американо-российского саммита летом этого года в третьей стране связно с желанием построить «стабильные отношения» с РФ.
Салливан
В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен также заявил о том, что между президентами США и РФ возможен диалог по целому ряду вопросов, включая стратегическую стабильность. Для этого, по словам Блинкена, российским властям следует воздержаться от эскалации.
По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, идея о встрече глав двух государств требует глубокого анализа и в настоящий момент Россия официального ответа на инициативу не дала.
Глава Белого дома позвонил Путину 13 апреля. В ходе переговоров он предложил провести совместную встречу на территории третьей страны. В Кремле в настоящее время рассматривают это предложение. Через день глава Белого дома подписал указ о новых санкциях в отношении Москвы. Также из США будут высланы 10 сотрудников российской дипмиссии.