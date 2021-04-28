США назвали одну из тем саммита Байдена и Путина

https://static.news.ru/photo/74301efe-334c-11ea-94f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos

Ситуацию вокруг Украины намерен обсудить президент США Джо Байден на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом в эфире телеканала MSNBC рассказал помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, предложение Байдена о проведении американо-российского саммита летом этого года в третьей стране связно с желанием построить «стабильные отношения» с РФ.

Салливан поведал , что на возможной встрече предполагается обсудить целый ряд вопросов двусторонних отношений. Также одной из вероятных тем может стать суверенитет и территориальная целостность Украины.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен также заявил о том, что между президентами США и РФ возможен диалог по целому ряду вопросов, включая стратегическую стабильность. Для этого, по словам Блинкена, российским властям следует воздержаться от эскалации.

По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, идея о встрече глав двух государств требует глубокого анализа и в настоящий момент Россия официального ответа на инициативу не дала.

Глава Белого дома позвонил Путину 13 апреля. В ходе переговоров он предложил провести совместную встречу на территории третьей страны. В Кремле в настоящее время рассматривают это предложение. Через день глава Белого дома подписал указ о новых санкциях в отношении Москвы. Также из США будут высланы 10 сотрудников российской дипмиссии.