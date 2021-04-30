США назвали конструктивным шагом отвод войск РФ от украинских границ

https://static.news.ru/photo/911f6eda-a9d3-11eb-aff4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Соединённых Штатов Америки приветствуют отвод российских войск от украинских границ. Вашингтон ведёт с Москвой переговоры по этому поводу. Об этом в ходе выступления на площадке Аспенского форума заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Салливан. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, в Штатах отметили тот факт, что Россия отвела значительную часть своих войск от украинских границ и вернула их на обычные базы. Вашингтон оценил этот шаг как конструктивный.

Наша цель — быть внимательными, публичными, без обиняков говорить, что мы поддерживаем и защищаем суверенитет и территориальную целостность Украины, но потом ещё используем и конфиденциальные дипломатические контакты высокого уровня, чтобы общаться с русскими на тему того, как подходить к этой ситуации. Это наряду с консультациями с немцами, французами и другими, — подчеркнул советник американского лидера.

22 апреля в Крыму состоялся основной этап учений войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск России. В манёврах участвовали более 10 тысяч военнослужащих, 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники, 20 судов обеспечения и более 40 боевых кораблей. 23 апреля Минобороны начало перебрасывать войска, которые задействованы в учениях, в места постоянной дислокации.

На Украине восприняли эти действия как заслугу украинского лидера Владимира Зеленского.

Ранее аналитики китайского издания Sohu, комментируя отвод российских войск от украинской границы, отметили, что Россия одержала психологическую победу над своими оппонентами благодаря этому манёвру.