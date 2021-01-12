США назначили награду за сведения об одном из лидеров «Аль-Каиды»

https://static.news.ru/photo/3525fa98-54f3-11eb-a9a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

США ввели санкции против двух лидеров террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в РФ), находящихся в Иране, и трёх лидеров её курдских батальонов, которые действуют на границе Ирана и Ирака. Об этом сообщил госсекретарь Майк Помпео, выступая в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне.

Речь идёт о лидерах «Аль-Каиды» Султане Юсуфе Хасане аль-Арифе и Мухаммеде Аббатае, также известном как Абд аль-Рахман аль-Магреби.

Я объявляю о награде до семи миллионов долларов <...> за информацию, которая ведёт к установлению местонахождения или идентификации аль-Магреби, — цитирует Помпео РИА Новости.

Политик заявил, что Иран стал прибежищем террористов. США будут бороться с этим.

Ранее исполняющий обязанности главы Минобороны США Кристофер Миллер выразил желание окончить нынешние вооружённые конфликты с участием США. В качестве примера Миллер назвал борьбу США с запрещённой в России группировкой «Аль-Каида». Он считает, что война с ней, начавшаяся ещё в 2001 году, не окончена.

По его словам, США на пороге победы над «Аль-Каидой» и её союзниками, однако американцам нельзя повторить предыдущую «стратегическую ошибку», упустив из виду перспективы окончания конфликта. По его мнению, нельзя упускать лидирующее положение в конфликте, писал NEWS.ru.