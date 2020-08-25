США навязывают Европе устаревшие ядерные технологии

Американские АЭС стремительно стареют и подвергаются повышенному риску из-за глобального потепления, свидетельствует свежий доклад агентства Moody’s. Операторы электростанций не спешат вкладываться в дорогостоящий ремонт, а атомные регуляторы продолжают продлевать сроки эксплуатации объектов. Между тем США заявили о намерении экспортировать свои ядерные технологии, бросив вызов российским и китайским конкурентам. Вашингтон уже начал активно продвигать свою инициативу в Восточной Европе.

Как заключили авторы доклада, большинство американских АЭС строились с расчётом на работу при более низких температурах, поэтому глобальное потепление и изменение климата представляют серьёзные риски для их функционирования. По этим причинам в 2012 году уже закрылась АЭС «Милстоун» в штате Коннектикут. Компания-оператор Dominion Energy посчитала, что это будет дешевле, чем адаптировать объект к более жаркому климату, чтобы не допустить перегрева реакторов.

Moody’s оценивало потенциальные риски от жары, затопления, ураганов и повышения уровня моря для 57 американских АЭС в течение следующих 20 лет. Эксперты обнаружили, что только несколько станций рискуют быть затопленными, гораздо больше объектов столкнулись или столкнутся в ближайшем будущем с опасными температурами. При этом они подчёркивают: это не означает, что реакторы вскоре расплавятся. Доклад — скорее, призыв к операторам АЭС обратить внимание на необходимость адаптации их объектов к новым климатическим условиям.

Наши станции хорошо подготовлены к капризам погоды, — уточнил инфраструктурный аналитик Moody’s Дэвид Камран. — Но изменение климата происходит слишком быстро.

США располагают одними из самых старых АЭС в мире. Это отчасти обуславливается тем, что в период с 1978 по 2012 год в стране не было выдано ни одной лицензии на строительство новой атомной электростанции. Отказ от развития ядерной энергетики отчасти был вызван тем, что американский рынок на тот момент почти пресытился этим источником энергии. Кроме того, массовое антиядерное движение спровоцировала крупная авария на АЭС Три-Майл-Айленд в 1979 году.

Несмотря на то что новых атомных станций в Америке долгие годы не строили, они до сих пор обеспечивают порядка 20% электроэнергии страны. Но, по оценкам Bloomberg, при строительстве 54 из них не учли риски затоплений, с которыми объекты сталкиваются сегодня. Между тем в январе прошлого года Комиссия по ядерной энергетике США заявила, что не будет требовать от операторов АЭС приспосабливать своё оборудование к возросшим рискам наводнений.

Kirk Condyles/Global Look Press

Толком не разобравшись с «атомными» проблемами внутри США, Вашингтон уже готов экспортировать свои АЭС за рубеж. Об этом говорится в стратегии восстановления американских позиций на рынке ядерной энергетики, опубликованной в апреле. В документе было замечено, что Россия и Китай активно используют экспорт мирного атома для распространения своего влияния по миру. Америка же на момент публикации документа не располагала ни одним контрактом на строительство АЭС за рубежом. Минэнерго США предложило срочно начать исправлять ситуацию, чтобы не отстать от геополитических конкурентов.

Этим и занялся госсекретарь Майк Помпео во время своего недавнего турне по Восточной Европе. Ещё до его приезда в Варшаву польский президент Анджей Дуда и его американский коллега Дональд Трамп согласовали начало сотрудничества двух стран в области мирного атома.

Мы работаем над заключением соглашения, которое облегчит развитие ядерной энергетики в Польше, — заявил Трамп после встречи с Дудой в Вашингтоне. — Они собираются купить у одной из наших больших, очень хороших компаний технологию для развития этой сферы.

Кроме того, Помпео, находясь в Праге, намекнул Чехии, что США намерены участвовать в достройке энергоблоков АЭС «Дукованы».

Существует прекрасная возможность обеспечить энергобезопасность Чехии и всего Центрально-Европейского региона, — заявил глава американской дипломатии. — Речь идёт об атомной энергетике и природном газе. Другие страны, которые хотели бы здесь строить эту инфраструктуру, возможно, создали бы угрозу для вашего суверенитета, но мы здесь, чтобы вам помогать.

Однако премьер-министр республики Андрей Бабиш отнёсся к инициативе без энтузиазма. Он заявил, что его страна не будет исключать из тендера на строительство российские и китайские компании, как того хотят США, а контракт получит тот, кто предложит лучшие условия. Что же касается национального суверенитета, то Прага в состоянии сама его обеспечить.

Чехия, в отличие от Польши, не связана с США прочными союзническими отношениями, поэтому позволила себе отказаться от навязанного мирного атома. Но у Вашингтона в мире достаточно союзников, которые в большей степени зависят от него, чем Прага, и не так свободны в своём выборе поставщиков ядерных технологий.