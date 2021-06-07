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США нашли в стране почти сотню жертв программы-вымогателя DarkSide

23:04, 07 июня 2021
Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

В США найдены более 90 жертв программы-вымогателя DarkSide, чаще всего в отраслях критической инфраструктуры. Об этом заявил в ходе пресс-конференции заместитель директора Федерального бюро расследований (ФБР) Пол Эббейт.

По словам Эббейта, ФБР ведёт расследование в отношении криминальной кибергруппировки DarkSide, якобы базирующейся в России, с 2020 года.

В данном деле ФБР обнаружило больше 90 жертв в целом ряде отраслей критической инфраструктуры, включая производство, юриспруденцию, страхование, здравоохранение и энергетику, — приводит высказывание замглавы ведомства РИА Новости.

Ранее в США были совершены крупные кибератаки на оператора трубопроводов Colonial и производителя мяса JBS, которые привели к перебоям с поставками. Как сообщали СМИ, атаку якобы провела группа хакеров DarkSide, она обычно атакует страны, в которых не говорят по-русски.

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