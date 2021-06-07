США нашли в стране почти сотню жертв программы-вымогателя DarkSide

Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Алексей Иванчин NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Президент США Джо Байден в день рождения своей супруги прокатился на велосипеде. Политик решил устроить показательный заезд. Проезжая мимо журналистов, глава Белого дома помахал им радостно рукой. Российская телеведущая Ольга Скабеева сразу же высмеяла американца, пишет «Царьград».

Представители СМИ поздравили президентскую чету с праздником и поинтересовались у Байдена, нравятся ли ему подобные прогулки. Глава США ответил утвердительно. Как прокомментировала заезд журналистка Ольга Скабеева, пиарщики хотели показать, что...