США нашли в стране почти сотню жертв программы-вымогателя DarkSide

В США найдены более 90 жертв программы-вымогателя DarkSide, чаще всего в отраслях критической инфраструктуры. Об этом заявил в ходе пресс-конференции заместитель директора Федерального бюро расследований (ФБР) Пол Эббейт.
По словам Эббейта, ФБР ведёт расследование в отношении криминальной кибергруппировки DarkSide, якобы базирующейся в России, с 2020 года.
В данном деле ФБР обнаружило больше 90 жертв в целом ряде отраслей критической инфраструктуры, включая производство, юриспруденцию, страхование, здравоохранение и энергетику, — приводит высказывание замглавы ведомства РИА Новости.
Ранее в США были совершены крупные кибератаки на оператора трубопроводов Colonial и производителя мяса JBS, которые привели к перебоям с поставками. Как сообщали СМИ, атаку якобы провела группа хакеров DarkSide, она обычно атакует страны, в которых не говорят по-русски.