США нашли способ снизить зависимость от урана из России Bloomberg: США планируют нарастить производство урана, чтобы снизить зависимость от России

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Вашингтон хочет снизить зависимость от российского урана, увеличив объем инвестиций в американские предприятия, производящие топливо для ядерных реакторов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Администрация президента США Джо Байдена планирует выделить $4,3 млрд на эти цели.

Администрация Байдена подталкивает законодателей к поддержке плана по закупке обогащенного урана напрямую у отечественных производителей на сумму $4,3 млрд, чтобы снизить зависимость США от поставок российского ядерного топлива, — говорится в публикации.

Отмечается, что выделенная сумма пойдет на создание мощностей для обогащения урана в США, чтобы начать закупать топливо у местных производителей. Но, по словам источника агентства, Вашингтону будет нелегко запустить отечественную урановую промышленность, так как в стране осталось только одно коммерческое предприятие — завод в Нью-Мексико, принадлежащий британско-немецко-голландскому консорциуму Urenco Ltd.

Администрация Байдена обдумывает введение санкций на импорт урана из России, так как Вашингтон переживает, что Москва в одностороннем порядке прекратит поставлять топливо для ядерных реакторов. По данным Bloomberg, в 2020 году на долю России приходилось 16,5% урана от общего числа поставок в США и 23% обогащенного урана.

Стратегию по восстановлению ядерной промышленности Вашингтон предлагал еще в 2020 году. План по возвращению американского лидерства в этой сфере представил министр энергетики Дэн Бруйетт. По его мнению, упадок ядерной промышленности в последние десятилетия поставил под угрозу национальные интересы и нацбезопасность страны. В это время Россия и Китай «подмяли» под себя мировые рынки строительства атомных электростанций, заявляли в Минэнерго США.