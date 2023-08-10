США нарастили выпуск снарядов для Украины Пентагон: США нарастили выпуск поставляемых Украине 155-мм снарядов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

США нарастили выпуск поставляемых Украине 155-миллиметровых артиллерийских снарядов с 14 тысяч до 24 тысяч в месяц, заявил в ходе брифинга официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Он отметил, что американские власти планируют довести производство боеприпасов до 80 тысяч единиц в 2024 году.

Мы также обеспечили быстрый рост производства 155-миллиметровых снарядов с примерно 14 тысяч в месяц по состоянию на февраль 2022 года до приблизительно 24 тысяч, — заявил он.

Райдер отметил, что из-за дефицита унитарных боеприпасов Пентагон перешел на поставку кластерных снарядов. По его словам, это временная мера, необходимая для наращивания производства.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Киев представил Пентагону первый доклад о применении кассетных боеприпасов, которые были переданы Вашингтоном. В документе было указано общее количество выпущенных снарядов, а также число уничтоженных российских целей. Украинская сторона получила этот тип боеприпасов в рамках очередного пакета военной помощи США. Взрываясь, бомбы выбрасывают припасы меньшего размера, часть из которых по техническим причинам не срабатывает, что представляет опасность для мирных жителей.