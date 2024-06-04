США нарастили объем производства РСЗО HIMARS Пентагон: сумма контракта на производство РСЗО HIMARS возросла до $1,9 млрд

Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press

РСЗО HIMARS

Пентагон увеличил сумму контракта с корпорацией Lockheed Martin на производство РСЗО HIMARS до $1,9 млрд, передает пресс-служба оборонного ведомства. Заказ обязали выполнить до 31 мая 2028 года.

В Минобороны США не уточнили, какое количество реактивных систем залпового огня рассчитывается произвести. Пентагон также не пояснил, будут ли их применять в Соединенных Штатах или в других странах.

Госдеп ранее одобрил экстренную продажу киевским властям трех РСЗО HIMARS. Вооружения обойдутся Украине в $30 млн, следовало из опубликованного документа. Киев сделал Вашингтону соответствующий запрос. Покупку профинансирует Германия, констатировали в ведомстве.

До этого министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил, что власти готовы предоставить Украине сразу три реактивные системы залпового огня HIMARS производства США. Это будет сделано в сотрудничестве с американцами, добавил он.

Кроме того, газета The New York Times писала, что Вашингтон тайным образом поставил Киеву как минимум 100 дальнобойных ракет ATACMS и они уже применялись для ударов по России. Данное вооружение использовалось для атак на российские аэродромы, обратили внимание журналисты. Решение о тайной передаче ATACMS было принято в середине февраля лично президентом США Джо Байденом. Их поставки вошли в пакет военной помощи киевским властям на сумму $300 млн.