США направят в Южную Корею подлодку с ядерным вооружением Yonhap: США впервые за десятилетия направят в Южную Корею подлодку с ядерным вооружением

Фото: US Navy/Global Look Press

США намерены направить подводную лодку с ядерным вооружением в Республику Корея в «ближайшем будущем» впервые за несколько десятилетий, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на заместителя главы командования американского воинского контингента в Южной Корее Скотта Плеуса. По его словам, можно ожидать демонстрацию приверженности расширенному сдерживанию со стороны США

В ближайшем будущем можно ожидать очередную демонстрацию приверженности расширенному сдерживанию со стороны США в виде захода в порт атомной подводной лодки, вооруженной баллистическими ракетами, — заявил Плеус.

Ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Евгений Ким ранее сообщил, что Южная Корея хочет продемонстрировать свою лояльность Западу и США, в связи с чем заявляет о готовности начать поставлять вооружение ВСУ в зону специальной военной операции Он отметил, что начинает формироваться «тихоокеанская НАТО».

По словам Кима, Южная Корея также готова заигрывать с Японией. Так, Сеул отказался от требований компенсации за принудительный труд во времена Второй мировой войны. Президент Юн Сок Ель пояснил, что история должна остаться в прошлом, а теперь странам необходимо сотрудничать. Кореевед пояснил, что главная мотивация — это предстоящий саммит G7, куда страну может пригласить Япония.