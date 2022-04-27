Президент США направил в сенат кандидатуру нового посла на Украине Байден отправил в сенат кандидатуру нового посла США на Украине Бриджит Бринк

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Кандидатуру кадровой дипломатки Бриджит Бринк направил в сенат для утверждения её в качестве посла на Украине президент США Джо Байден. Об этом сообщили в Белом доме. У Штатов нет полноценного посла в Киеве с 2019 года.

В настоящее время Бринк занимает пост посла в Словакии.

Штаты не имеют полноценного посла на Украине с 2019 года, когда действовавший в тот моменть глава государства Дональд Трамп уволил Мари Йованович. В настоящее время диппредставительство работает под руководством временной поверенной в делах США Кристины Квин.

Бриджит Бринк имеет 25-летний стаж работы в дипломатическом ведомстве.Она является выпускницей Лондонской школы экономики и политических наук. Бринк разговаривает на русском, словацком, сербском, грузинском и французском языках.

Во время работа в Государственном департаменте США и в Совете национальной безопасности она занималась вопросами Восточной Европы, Балкан и постсоветским пространством. Помимо Словакии, она работала в посольствах США в Узбекистане и Грузии.