США направят Украине военную помощь на рекордную сумму AP: новый пакет военной помощи США Украине составит рекордные $2,85 млрд

Фото: Aurora Samperio/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вашингтон

США потратит на новый пакет военной помощи для Украины $2,85 млрд долларов, передает Associated Press (AP) со ссылкой на американских чиновников. Это рекордная помощь со стороны Вашингтона.

Помощь на сумму около 2,85 миллиарда долларов является крупнейшим из пакетов военного оборудования, который Пентагон изъял из своих запасов для отправки на Украину, — заявили источники агентства.

В поставки включены ранее анонсированные боевые машины пехоты (БМП) Bradley, а также военные автомобили Humvee, многоцелевые автомобили MRAP, ракеты и боеприпасы.

Ранее Германия присоединилась к новому пакету военной помощи для Украины от США. Берлин направит Киеву БМП Marder и батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot. В телефонном разговоре президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц заявили о намерении продолжать финансовое, гуманитарное, военное и дипломатическое содействие Украине «столько, сколько потребуется».

Президент США Джо Байден уверен в том, что рождественское поручение президента РФ Владимира Путина о прекращении огня на Украине, свидетельствует о том, что глава РФ «ищет кислород». Выступая перед журналистами, он отметил, что не горит желанием отвечать на какие-либо слова Путина.