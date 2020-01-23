https://static.news.ru/photo/8a7ad644-3e10-11ea-ab77-fa163e074e61_660.jpg Брайан Хук Фото: Asad/Xinhua/Global Look Press

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук направил угрозу в адрес Эсмаила Каани. Он пообещал ему судьбу генерала Касема Сулеймани, если тот повторит ошибки предшественника и станет убивать американцев.

Если Каани продолжит убивать американцев, его ждет такая же судьба. Президент Трамп несколько лет назад объяснил, что любая атака на американцев или интересы США получит решительный ответ, это президент и продемонстрировал, — цитирует сообщение политика РИА Новости.

Также он подчеркнул, что американская сторона продолжит оказывать поддержку иранскому народу. Обычные иранцы не должны страдать из-за существующего режима в стране, добавил Хук.

Ранее NEWS.ru писал, что дочь Сулеймани пригрозила Трампу ответной реакцией на смерть отца. Она подчеркнула, что после гибели для Израиля и Штатов настал «тёмный день».