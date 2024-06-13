США направили подлодку «проверить» учения ВМФ России на Кубе ВС США: в залив Гуантанамо направлена подлодка из-за визита кораблей РФ на Кубу

Фото: МО РФ

Соединенные Штаты направили в залив Гуантанамо быстроходную подводную лодку USS Helena из-за маневров кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России на Кубе, сообщила пресс-служба Южного командования ВС США в соцсети X. Согласно обнародованной информации, подлодка находится в Карибском бассейне в рамках планового визита.

Местоположение и транзит подводной лодки были спланированы заранее, — следует из заявления.

При этом агентство Associated Press обратило внимание, что появление подлодки у берегов Кубы является «демонстрацией силы» в ответ на визит российских кораблей. Другие американские корабли продолжают следить за учениями ВМФ России, напомнили журналисты.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ объявила, что отряд кораблей российского Северного флота прибыл в порт Гавана на Кубе с неофициальным визитом. В него вошли фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», атомный подводный ракетный крейсер «Казань», средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Николай Чикер».

До этого издание Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя США писало, что российские корабли и самолеты будут переброшены в Карибский бассейн для участия в военных учениях. Суда будут заходить в порты Кубы и, возможно, совершат остановку в Венесуэле, резюмировали журналисты.