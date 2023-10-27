Названы цели ударов F-16 ВВС США в Сирии Reuters: американские F-16 нанесли удары по складам с оружием в Сирии

Фото: U.S. Air Force photo by Master Sgt. Matthew Plew

Истребители F-16 Военно-воздушных сил США нанесли удары по складам с оружием и боеприпасами в Сирии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Пентагоне. Авиаудары были нанесены по расположенным на территории Сирии складам, где Корпус стражей Исламской революции Ирана (КСИР) хранит оружие и боеприпасы, которые применялись при нападении на американские войска в Сирии и Ираке.

По версии Пентагона, авиаудары двумя истребителями были нанесены «в течение последних 1,5 часа» (брифинг прошел около 05:30 мск). Сотрудник военного ведомства США также заявил, что «в районе нанесения ударов не было гражданских лиц».

Представитель американского военного ведомства уточнил, что США не координировали авиаудары с израильским руководством, подчеркнув, что американская операция не связана с палестино-израильской войной.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы США нанесли авиаудары по двум объектам на востоке Сирии, которые, по данным Вашингтона, используют иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) и связанные с ним группировки. Эти удары в США назвали ответом на серию атак на американских военнослужащих в Сирии и Ираке, начавшихся 17 октября.

Днем 26 октября телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на источники сообщил, что шиитские вооруженные формирования «Исламского сопротивления Ирака» открыли огонь по военной базе США в сирийском Аш-Шаддади. Это произошло вскоре после обстрела другого американского объекта в Айн-эль-Асад на западе Ирака. В результате соответствующей атаки были ранены порядка 20 военнослужащих.