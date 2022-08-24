США нанесли удар по объектам проиранских группировок в Сирии

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Вооруженные силы США нанесли авиаудары в Сирии по инфраструктурным объектам, которые используются группировками, связанными с Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана — NEWS.ru). Распоряжение об атаках было отдано президентом США Джо Байденом, сообщается в Twitter Центрального командования ВС США (CENTCOM).

По указанию президента [Джо] Байдена ВС США нанесли сегодня высокоточные удары в сирийском Дейр-эз-Зоре. Целями являлись инфраструктурные объекты, используемые группами, связанными с КСИР, — говорится в тексте.

В CENTCOM пояснили, что удары были нанесены для американского персонала от атак проиранских групп подобной той, которой подверглась военная база Ат-Танф на юге Сирии в середине августа. Они подчеркнули, что США не стремятся конфликту, но будут принимать все необходимые меры для защиты своих граждан.

Ранее зарубежные СМИ со ссылкой на власти Израиля сообщали, что сконцентрированность России на Украине заставила Иран усилить своё присутствие в Сирии. Он нарастил численность своих иррегулярных формирований, а также начал возводить склады и укрепления. В Израиле считают, что ситуация представляет прямую угрозу не только для еврейского государства, но и для развёрнутого в Сирии контингента США.