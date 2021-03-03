США намерены жёстко реагировать на действия России

https://static.news.ru/photo/e8fc6256-7c48-11eb-a68e-96000091f725_660.jpg Фото: US Joint Staff/via Globallookpress.com

Американские власти дадут жёсткий ответ на действия со стороны России, которые якобы причинят вред Америке и её союзникам, заявила кандидат на пост первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман.

Политик выступила на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, где рассматривается её кандидатура, и заверила, что будет бороться с вызовами, которые стоят перед США, в случае избрания на пост.

Среди этих вызовов — амбиции Китая соперничать с Соединёнными Штатами, решимость России нанести ущерб и подорвать нашу демократию, а также ядерные и другие угрозы, исходящие от Ирана и Северной Кореи, — сообщила Шерман конгрессменам.

Она пояснила, что США будут жёстко реагировать в защиту своих интересов в ответ на действия России, «причиняющей вред нам или нашим союзникам».

Чтобы вести конкурентную борьбу и выиграть стратегическое соперничество с Китаем, мы должны инвестировать в Америку, противостоять и бросать вызов Пекину в тех сферах, где должны, в том числе в отношении прав человека и демократических ценностей, — пояснила кандидат на пост заместителя госсекретаря США.

По её словам, США будут противостоять Китаю по вопросам искусственного интеллекта и других высоких технологий. Она напомнила, что нынешний глава Белого дома Джо Байден и вице-президент Камала Харрис выступают за инвестирование в сферу американского искусственного интеллекта, сообщает ТАСС.

Как писал NEWS.ru, США запретили предоставлять России кредиты от американских правительственных и финансовых организаций, в том числе Экспортно-импортным банком США. Ограничения введены из-за санкций, связанных с делом оппозиционера Алексея Навального.