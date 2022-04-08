США намерены возобновить работу своего посольства на Украине
Никита Чайка
Никита Чайка
18:05, 10 апреля 2022
Фото: AP/TASS
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Власти США обсуждают вопрос возобновления работы своего посольства на территории Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление помощника американского президента Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана.
Мы работаем над вопросом о том, когда мы сможем восстановить наше дипломатическое присутствие в Киеве. Это решение прорабатывают наши специалисты в области безопасности, они активно работают над этим, — сказал Салливан в эфире телекомпании CBS.
12 февраля госдепартамент США приказал части американских дипломатов в Киеве, не занимающих критически важные должности, покинуть Украину. В посольстве это решение объяснили угрозой начала боевых действий на Украине.
В настоящее время Россия проводит специальную военную операцию на территории Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.
Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что 12 российских дипломатов, работающих в постпредстве при ООН, США объявили персонами нон грата. По слова Небензи, таким образом власти США предприняли «ещё один враждебный шаг» в отношении российской мисcии в ООН и грубо нарушили обязательства по соглашению о принимающей стороне.
МИД России в ответ передал посольству США в Москве ноту со списком выдворяемых сотрудников, объявленных персонами нон грата. Нота была вручена вызванному в МИД старшему дипломату дипмиссии США.