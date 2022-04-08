США намерены возобновить работу своего посольства на Украине

Власти США обсуждают вопрос возобновления работы своего посольства на территории Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление помощника американского президента Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана.

Мы работаем над вопросом о том, когда мы сможем восстановить наше дипломатическое присутствие в Киеве. Это решение прорабатывают наши специалисты в области безопасности, они активно работают над этим, — сказал Салливан в эфире телекомпании CBS.

12 февраля госдепартамент США приказал части американских дипломатов в Киеве, не занимающих критически важные должности, покинуть Украину. В посольстве это решение объяснили угрозой начала боевых действий на Украине.

В настоящее время Россия проводит специальную военную операцию на территории Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что 12 российских дипломатов, работающих в постпредстве при ООН, США объявили персонами нон грата. По слова Небензи, таким образом власти США предприняли «ещё один враждебный шаг» в отношении российской мисcии в ООН и грубо нарушили обязательства по соглашению о принимающей стороне.

МИД России в ответ передал посольству США в Москве ноту со списком выдворяемых сотрудников, объявленных персонами нон грата. Нота была вручена вызванному в МИД старшему дипломату дипмиссии США.