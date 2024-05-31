США намерены поставить Китай перед выбором из-за России FT: США призовут союзников к решительным действиям по Китаю из-за России

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Уолли Адейемо

Замминистра финансов США Уолли Адейемо на встрече с немецким бизнесом в пятницу, 31 мая, намерен призвать западные компании пресекать импорт Россией критически важных компонентов через Китай, пишет Financial Times. По его мнению, каждый член НАТО должен указать Пекину на неприемлемость поддержки военно-промышленного комплекса России.

[Западные страны] должны сделать решительный выбор по Китаю: китайские фирмы могут либо вести бизнес в наших экономиках, либо оснащать российскую военную машину товарами двойного назначения. Они не могут делать и то, и другое, — следует из проекта речи Адейемо, на который ссылается газета.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко рассказал, что коллективный Запад использует «грязные инструменты» в попытках внести разлад в отношения между Москвой и Пекином. По его словам, недоброжелатели пытаются не допустить дальнейшего сближения стран, в этом заключается их магистральная задача. Сегодня в отношении Москвы и Пекина проводится политика двойного сдерживания, объяснил он.

В Пекине тем временем считают, что Китай и Россия должны вместе противодействовать односторонним санкциям. По мнению министра иностранных дел КНР Ван И, это важно для обеспечения стабильности цепочек поставок и культивирования новых драйверов глобального развития.