https://static.news.ru/photo/77eaa3de-2762-11ea-a806-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Конгрессмены США заявили о том, что страна намерена ослабить позиции России и Турции в районе Средиземного моря. Для этих целей американское правительство планирует наладить связи с Грецией, Кипром и Израилем. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на издание The Hill.

Комплекс подобных мер включён в принятый на прошлой неделе акт о финансировании ряда государственных учреждений до 30 сентября 2020 года («Акте о консолидированных ассигнованиях 2020 г.»), объем которого исчисляется $1,4 трлн. Цель инициативы — сделать США ключевым игроком на газовом рынке средиземноморского региона через укрепление партнёрства с рядом стран в сферах безопасности и энергетики. При этом, эти меры будут направлены на ослабление позиций России в регионе, — отмечает издание.

Сенатор-республиканец Марк Рубио сообщил, что США отменит эмбарго на поставки оружия на Кипр и окажет военную помощь Греции, чтобы укрепить связи.

Это всё более нестабильный регион, и с учетом Турции, совершающий решительный разворот прочь от Запада, партнёрство Греции-Кипра-Израиля с США — очень своевременно, — приводит слова конгрессмена Гаса Билиракиса «Интерфакс».

Отмечается, что в начале 2020 года Греция и Кипр объявят паны строительства газопровода в Европу.

Ранее NEWS.ru писал о том, что администрация президента США Дональда Трампа обеспокоена возможным сближением Турции и России. Правительство страны опасается, что, оказывая давление на турецкую сторону, может подтолкнуть её к ближайшему «американскому врагу», что невыгодно для страны, но и отказываться от санкций США не намерены.