США намерены добиваться ареста «хакеров из РФ» в третьих странах

Занимающиеся вымогательством хакеры из России предпочитают тратить деньги за рубежом, где США и пытаются заполучить их. Об этом заявила первый заместитель помощника министра обороны США по политике в киберпространстве Мике Оянг в ходе видеоконференции издания Defence One.

По словам Оянг, если некто занимается вымогательством в попытке нажиться, едва ли он захочет «сидеть зимой в Санкт-Петербурге». Многие из них захотят отправиться в «красивые места» и потратить там полученные средства.

Правительство США продемонстрировало, что может быть беспощадно <...> к нарушению закона. Я думаю, есть по-прежнему возможности, если люди находятся в безопасном укрытии в Москве или где-либо, что мы можем найти креативные пути заполучить этих людей, — заявила представитель американского минобороны.

Упоминая хакерские атаки на предприятия и компании США, Мике Оянг подчеркнула, что организации должны иметь план действий на случай подобных нештатных ситуаций. По её словам, Штаты не хотят играть роль мирового полицейского в данной сфере, поэтому компании «должны думать о своей уязвимости».

Ранее о возможной угрозе подвергнуться произвольному задержанию и аресту в США и третьих странах предупредило выезжающих за рубеж граждан Министерство иностранных дел РФ.