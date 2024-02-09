США наложат запрет на ввоз алмазов из России США с марта запретят ввоз алмазов и ювелирных изделий с бриллиантами из РФ

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В США с 1 марта вступит в действие запрет на ввоз несортированных алмазов из России, говорится в обнародованной генеральной лицензии американского Министерства финансов. Решение распространяется также на импорт ювелирных изделий с бриллиантами.

По итогам консультаций с Госдепартаментом, министерством торговли и министерством внутренней безопасности постановляется, что запрет на продукцию, ввозимую из Российской Федерации, распространяется на ювелирные изделия с бриллиантами и несортированные алмазы, — говорится в документе.

Там также указано, что с 1 марта будет запрещен импорт непромышленных российских алмазов весом от 1 карата, а с 1 сентября — от 0,5 карата.

Ранее Евросоюз ввел санкции против компании АЛРОСА и ее генерального директора Павла Маринычева. Такое решение европейские страны приняли в рамках запрета на импорт алмазов из РФ. В ЕС заявили, что АЛРОСА является значимым источником доходов для страны и эти средства, в частности, идут на реализацию геополитических решений по Украине и Крыму.