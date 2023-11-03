США наказали россиянку санкциями за «помощь элитам» США ввели санкции против россиянки за помощь бизнесменам в обходе рестрикций

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Здание Министерства финансов США

США ввели санкции в отношении россиянки Екатерины Ждановой, сообщается на сайте американского Минфина. Ее обвиняют в «отмывании денег» и помощи российским элитам в обходе ограничений. Под последними подразумеваются различные предприниматели.

С помощью ключевых посредников, таких как Жданова, российские элиты, хакерские группировки и другие акторы предпринимали попытки обхода американских и международных санкций, в частности через неправомерное использование виртуальной валюты. Мы остаемся сосредоточены на защите американской и международной финансовой системы от тех, кто пытается воспользоваться этой технологией, — говорится в сообщении.

В ведомстве утверждают, что в марте 2022 года Жданова помогла своему клиенту скрыть источник дохода и перевести в страны Европы средства в размере $2,3 млн. В результате ее действий граждане, на которых были наложены санкции, получили доступ к финансовым рынкам Запада.

Ранее США ввели санкции против главы Агентства сербской контрразведки Александра Вулина. В связи с этим он был вынужден покинуть свой пост. Вулин заявил, что Вашингтон «требует его головы» как условие невведения санкций против всей Сербии.