США надеются, что Китай решит их проблемы с хуситами В США рассчитывают, что Китай надавит на Иран для прекращения атак хуситов

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Джейк Салливан

Вашингтон рассчитывает, что Китай окажет влияние на Иран, чтобы прекратить атаки йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы) на суда в Красном море, заявила представитель вашингтонской администрации высокого ранга. По ее словам, которые приводит ТАСС, об этом говорил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан на встрече с главой МИД КНР Ван И в Бангкоке.

Что касается Красного моря, мы, безусловно, подчеркнули, что Иран продолжает безответственные действия, которые усиливают напряженность в регионе и нестабильность, в том числе путем поддержки атак хуситов на гражданские суда в Красном море, — сказала она.

Ранее член политбюро «Ансар Алла» Мухаммед аль-Бахити заявил, что судам России и Китая в Красном море ничего не угрожает, поскольку свободное судоходство играет важную роль для Йемена. По его словам, хуситы готовы обеспечивать безопасный морской проход плавсредствам.

До этого лидер ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла выразил мнение, что удары США по Йемену ставят под угрозу судоходство в Красном море даже для кораблей, не имеющих отношения к конфликту Израиля и ХАМАС. При этом Вашингтон, по мнению Насраллы, в любом случае не сможет остановить нападения на суда, идущие в Израиль.