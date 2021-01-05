ВМС США начнут патрулировать воды в Арктике для сдерживания РФ

https://static.news.ru/photo/dfbd818c-50a8-11eb-a036-fa163e074e61_660.jpg Фото: Official U.S. Navy Page/flickr.com

Американский Военно-морской флот будет регулярно выходить на патрули вблизи российских берегов в Арктике, чтобы не допустить агрессивных действий РФ на Севере. Об этом сообщил министр Военно-морских сил США Кеннет Брейтуэйт.

Он добавил, что ВМС США намерены действовать с большей решительностью, чтобы не дать Китаю и России закрепить свои территориальные претензии в регионе.

Морские пути на Севере становятся судоходными, ВМС США собираются гарантировать нашим партнёрам свободу судоходства, — цитирует Брейтуэйта РИА Новости.

Министр и бывший контр-адмирал отметил, что у России и КНР в регионе есть важное преимущество — это ледокольный флот. Он заявил, что США, в свою очередь, должны сделать упор на подлодки, которые смогли бы соперничать с кораблями РФ и Китая в Арктике. Также он предложил Вашингтону арендовать ледокольные корабли у союзников, пока у ВМС США такого класса судов нет.

Как ранее писал NEWS.ru, начальник штаба Северного флота (СФ) вице-адмирал Владимир Гришечкин указывал на то, что НАТО проводит морские учения всё ближе и ближе к российским границам в Арктике. Он отмечал, что в ответ на рост боевого потенциала НАТО в Арктике Северный флот оснащается новой современной техникой: атомными подлодками, фрегатами и десантными кораблями, ЗРК «Триумф» и «Панцирь», береговыми ракетными комплексами «Бал» и «Бастион».