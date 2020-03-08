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Американский президент Дональд Трамп назвал спор между Россией и Саудовской Аравией причиной резкого падения мировых цен на нефть. С начала торгов 9 марта стоимость барреля Brent упала на 27% — ниже $32.

Саудовская Аравия и Россия спорят о цене и объёмах добычи нефти. В этом, а также в фейковых новостях и есть причина обрушения рынка, — написал Трамп в Twitter. США являются...