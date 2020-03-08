Соединённые Штаты Америки начали вывод войск из Афганистана по соглашению с талибами. Спецоперация американцев против террористических группировок длилась с октября 2001 года.
Пентагон намерен сократить контингент до 8,6 тысячи военнослужащих за 135 дней.
В соответствии с совместной американо-афганской декларацией и соглашением между США и движением «Талибан» (запрещённом в РФ) командование приступило к сокращению численности своих сил с учётом конкретной обстановки, — цитирует ТАСС заявление американского минобороны.
Как писал NEWS.ru, соглашение с талибами 29 февраля подписал американский госсекретарь Майкл Помпео. Он подчеркнул, что движение должно разорвать все связи с запрещённой в России террористической группировкой «Аль-Каида», ответственной за теракты 11 сентября 2001 года.
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