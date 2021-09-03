США начали поиски несовершеннолетних «невест» среди афганских беженцев

Американские власти начали масштабную проверку сообщений о том, что среди эвакуированных афганок есть девочки, которых насильно выдали замуж за взрослых мужчин до их совершеннолетия. Как сообщил телеканал CBS, Госдеп очень серьёзно отнёсся к таким заявлениям и проводит соответствующее расследование.

О том, что такие девочки оказались на борту американских спасательных самолётов ранее сообщило агентство AP. Их «взяли в жёны» взрослые мужчины, претендующие на получение специальных американских иммиграционных виз.

Причём, по сведениям CBS, родственники этих детей сами настаивали на заключении брака. Так, по их мнению, у девочек есть шанс на получение американских виз. Часть несовершеннолетних вывезли в Объединённые Арабские Эмираты. Пока неизвестно, как поступят США, когда обнаружат этих детей.

В Афганистане женщины в хиджабе получат доступ к образованию и работе. Об этом ранее заявил представитель движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) Сухейль Шахин в эфире телеканала Fox News. При этом он предупредил США от вмешательства во внутреннюю культуры страны.