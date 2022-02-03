США начали отправку дополнительных военных в Европу

Американские транспортные самолёты начали переброску дополнительных войск в Европу. Об этом сообщает CBS. По данным телеканала, это около двух тысяч бойцов. Большая часть разместится в Польше, остальные некоторое время будут базироваться в Германии.

По информации CBS, около двух тысяч бойцов днём 3 февраля вылетели из воинской части Фот-Брэгг в Северной Калифорнии на самолётах С-17 Globemaster. Основная часть группировки разместится в Польше, остальных временно направят на базу в ФРГ.

Накануне переброску двух тысяч военных в Европу анонсировал официальный представитель Пентагона Джон Кирби. По его словам, речь идёт о переброске частей 82-й воздушно-десантной дивизии и 18-го воздушно-десантного полка.

В ответ на это заявление пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что отправка военнослужащих США в страны Европы, находящиеся близ российских границ, не являются шагами в направлении деэскалации. По его словам, любые меры, которые в этом случае предпримет Россия, станут совершенно понятны.

Ранее президент США Джо Байден одобрил отправку новых американских войск в Восточную Европу. Сообщалось, что США перебрасывают около двух тысяч солдат в Польшу и ещё несколько тысяч на юго-восточный фланг НАТО, в том числе в Румынию. Кроме того, 8,5 тысячи американских военнослужащих приведены в повышенную боевую готовность на случай, если будут вызваны силы реагирования Североатлантического альянса.