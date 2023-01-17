США начали обучение украинских военных использованию ЗРК Patriot

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

В США прибыли украинские военные для обучения по использованию зенитно-ракетных комплексов Patriot, передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Пентагона Патрика Райдера. По его словам, курс займет несколько месяцев.

Обучение начато. Оно займет несколько месяцев, — заявил Райдер.

Он также отметил, что Штат подготовят около сотни украинских специалистов, которые смогут в дальнейшем использовать ЗРК Patriot.

Ранее сопредседатель Украинского кокуса нижней палаты конгресса Марси Каптур заявила, что дополнительные поставки зенитных ракетных комплексов Patriot Украине зависят от уровня подготовки служащих вооруженных сил страны. Политик призвала трезво оценивать ситуацию, но предположила, что обе стороны осознают выдвигаемые требования.

Ранее сенатор-республиканец из Оклахомы Натан Дам заявил, что подал резолюцию, чтобы отказать в допуске на территорию штата украинских военных, которые должны учиться использовать ЗРК Patriot. Их ошибки могут привести к жертвам, отметил он в Twitter, объясняя, почему не рад приезду иностранных солдат. Дам призвал делать репосты тех, кто не хочет появления в Оклахоме иностранных военных.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинские военные начнут применять полученные ЗРК Patriot к началу-середине весны.