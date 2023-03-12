США готовятся к разработке климатического оружия

Фото: Bob Hines/Nasa/Global Look Press

Белый дом и Конгресс США приняли пятилетний план по «климатическим интервенциям», предусматривающий создание технологии управления климатом. При этом ученые и специалисты по безопасности выступают против подобных разработок, поскольку это может обернуться климатической войной.

... создать научную основу управления солнечной радиацией и других быстрых вмешательств в контексте краткосрочных климатических рисков, — говорится в документе.

В рамках этой программы ответственные лица будут обязаны представлять отчет из четырех пунктов: определение целей, возможности, необходимые для моделирования, анализа, наблюдения и мониторинга состава атмосферы, прогнозы воздействия на климат и радиационный фон Земли, а также координацию государственных исследований и инвестиций.

Обозреватель РИА Новости полагает, что таким образом Вашингтон хочет выступить против доминирования РФ в сельско-хозяйственном секторе. Отмечается, что Национальный совет по разведке последнее недооцененной «проблемой национальной безопасности», являющейся «геополитической угрозой».

Обозреватель со ссылкой на исследования пишет, что через 20 лет урожайность в традиционно сельскохозяйственных штатах США может упасть на 90%, а регион выращивания зерновых культур переместится к канадской границе, то есть на север. При этом РФ от глобального потепления выиграет: к 2080-му плодородная площадь Сибири увеличится вдвое, что даст России возможность стать главным производителем пшеницы на планете.

В 2021 году ЦРУ опубликовало доклад, в котором говорилось, что глобальные изменения климата приведут к тому, что государства будут вынуждены бороться за исчезающие ресурсы силой оружия. Тогда в документе говорилось, что первые выстрелы в «климатических войнах» могут прозвучать не позднее 2040 года.