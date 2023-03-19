США начали депортировать бежавших от мобилизации россиян The Guardian: США начали депортировать бежавших от мобилизации россиян

Фото: Louie Palu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Служба иммиграционного и таможенного контроля США начала депортировать на родину россиян, которые сбежали от частичной мобилизации, сообщает Guardian. По данным британского издания, в США не считают, что уклонение от мобилизации является условием для предоставления политического убежища.

В издании подчеркнули, что депортация россиян была приостановлена после начала спецоперации на Украине.

Администрация США тихо возобновила депортацию в Россию, что является очевидным отказом от позиции, принятой <...> чуть более года назад, когда такая депортация была приостановлена, — указали в Guardian.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что некоторые мобилизованные граждане отбыли в первые отпуска из зоны проведения спецоперации. Ведомство опубликовало видео с двумя военнослужащими, прибывшими в Карачаево-Черкесскую республику на две недели для отдыха.